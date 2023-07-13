В Агдаме и Физули ведутся проектные работы по детским садам

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме ведутся проектные работы по 2 детским садам, а в Физули - по 1.

Как сообщает в четверг карабахское бюро Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления в конференц-центре в Агдаме на мероприятии под названием "Возрождение Агдама".

Гусейнов отметил, что в настоящее время реализуются 4 проекта школ. В средней школе Суговушана Тертерского района завершены восстановительные работы, а в селе Талыш уже сданы в пользование сельская средняя школа и детский сад.

Напомним, что в конференц-центре в Агдаме проходит мероприятие под названием "Возрождение Агдама". В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств Азербайджана, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После мероприятия участники ознакомятся с восстановительно-созидательными работами, осуществляемыми в Агдаме.