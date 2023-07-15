Названо время открытия станции метро "Ази Асланов-2" в Баку

БАКУ /Trend/ - Работы на станции "Ази Асланов-2", строительство которой ЗАО "Бакинский метрополитен" начало почти 10 лет назад в Хатаинском районе, до сих пор не завершены.

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщили, что сдача станции "Ази Асланов-2", строительство которой уже началось как продолжение существующей II (зеленой) ветки Бакинского метрополитена, запланировано на 2030-31 годы в соответствии с Генеральным планом города Баку.

Отметим, что станция "Ази Асланов-2" находится на второй (зеленой) ветке Бакинского метро. Предусмотрен прямой переход с этой станции на станцию "Ази Асланов" (красная ветка). От этой станции туннель планируется продлить до станции "Шах Исмаил Хатаи".

Напомним, что в настоящее время Бакинский метрополитен имеет 26 станций. На данный момент строится еще одна станция с условным названием "В-4", сдача которой запланирована на конец 2024 года, или первую половину 2025 года.