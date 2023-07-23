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На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)

Общество Материалы 23 июля 2023 11:08 (UTC +04:00)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжения сессии "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа".

Как передает в воскресенье Trend, на сессии была затронута тема потребительских трендов в новом медиа и медиаграмотности.

В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

Генеральный директор PA Media Group Клайв Маршалл, основатель и генеральный директор DigiTips Матиас Люфкенс, оборонный аналитик Оубай Шахбандар, генеральный директор Общественного телевидения Грузии Тинатин Бердзенушишвили рассказали о методах борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, изменении тенденций, связанных с производством и потреблением медиапродуктов, вопросах медиаинвестиций, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа и развитии бизнес-моделей.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Форум продлится до 23 июля.

На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)
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