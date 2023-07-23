На Шушинском форуме обсуждается медиаграмотность (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Третий день Глобального медиафорума, который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше, начался с продолжения сессии "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа".

Как передает в воскресенье Trend, на сессии была затронута тема потребительских трендов в новом медиа и медиаграмотности.

В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

Генеральный директор PA Media Group Клайв Маршалл, основатель и генеральный директор DigiTips Матиас Люфкенс, оборонный аналитик Оубай Шахбандар, генеральный директор Общественного телевидения Грузии Тинатин Бердзенушишвили рассказали о методах борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, изменении тенденций, связанных с производством и потреблением медиапродуктов, вопросах медиаинвестиций, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа и развитии бизнес-моделей.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Форум продлится до 23 июля.