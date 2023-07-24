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В Азербайджане будет утвержден порядок подготовки учебников для учреждений профобразования

Общество Материалы 24 июля 2023 16:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет утвержден порядок подготовки учебников для учреждений профобразования

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет утвержден порядок подготовки учебников, учебных и других учебно-методических пособий для учреждений профессионального образования.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании".

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики в трехмесячный срок должен определить порядок подготовки учебников, учебных и других учебно-методических пособий для учреждений профессионального образования и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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