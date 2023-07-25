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В Азербайджане начинается прием документов на перевод студентов

Общество Материалы 25 июля 2023 11:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане начинается прием документов на перевод студентов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С 11:00 25 июля в Азербайджане начинается прием документов на перевод студентов.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана, прием документов продлится до 23:59 31 июля.

Было отмечено, что прием электронных документов по переводу студентов из вузов, расположенных в Азербайджане и за рубежом, из зарубежных вузов в вузы Азербайджана, или по смене специальности, а также по переводу студентов средних специальных учебных заведений, расположенных в Азербайджане и за рубежом, осуществляется через портал transfer.edu.az.

Лица, зарегистрировавшиеся для перевода на портале, имеют возможность выбрать учебное заведение или специальность, в которые они хотят перевестись (восстановиться). Для этого они могут отправить запрос, введя запрашиваемую информацию.

Для получения дополнительной информации доступны колл-центр "146-6" или официальный Whatsapp номер (+994 51 206 78 48) Министерства науки и образования Азербайджана.

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