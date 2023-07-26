В Баку произошла авария на магистральном водопроводе - вода залила окрестности

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем в Баку произошла авария на магистральном водопроводе.

Об этом в среду сообщил Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

"Произошла утечка воды на магистральной линии. На месте аварии работает аварийная бригада", - добавил он

Отметим, что магистральную линию трубопровода прорвало на участке, пролегающем через территорию Гарадагского района, на дороге Баку-Алят, в результате чего вода стала заливать окрестности, что также создало серьезные препятствия для движения автомобилей на трассе.