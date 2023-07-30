В Баку стартовал юбилейный Кубок мира по шахматам ФИДЕ с участием более трехсот шахматистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Marriott Boulevard стартовал 10-й, юбилейный Кубок мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает Trend.

Соревнование вызвало большой интерес, за ходом игр наблюдают министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов. ​

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку принимают участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже второй раз.

Азербайджан на этом чемпионате представляют 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступают также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попали по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 млн. дол. США.