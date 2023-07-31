Азербайджанские борцы завоевали девять медалей на турнире в Польше

БАКУ /Trend/ - Завершился международный турнир по борьбе в Варшаве.

Как передает Trend, в последний день соревнований соревновались 6 членов сборной Азербайджана по вольной борьбе и все они поднялись на пьедестал.

Алиаббас Рзазаде, выступавший в весовой категории 61 кг, одержал победу над американецем Аарон Гаретом (11:10) и аргентинцем Хермана Альмендра (туше). Однако в третьем матче он проиграл другому представителю США Остину Десанто со счетом 3:4. Алиаббас завоевал бронзовую медаль, победив грузина Рамаза Турманидзе (4:0).

В весовой категории до 65 кг Гаджи Алиев одолел поляка Кшиштофа Бенковского (5:1) и грузина Георгия Шония (4:1), но проиграл американцу Майклу Алирезу - 0:8. Титулованный азербайджанский борец победил израильтянина Джошуа Файнсильвера, применив туше, и завершил турнир на третьем месте.

Магомед-Башир Ханиев, который выступал в весовой категории до 70 кг, вышел в финал, одержав убедительные победы над грузином Сандро Сарданашвили (11:0) и венгром Даниэлем Анталом (10:2). Ханиев, проигравший в решающем матче американцу Дугласу Веберу со счетом 2:6, завоевал серебряную медаль.

В первых двух матчах в весовой категории до 74 кг Туран Байрамов победил грека Георгиоса Кугиумцидиса (5:1) и поляка Шимона Войтковски (туш), а Хаджимурад Гаджиев победил грузина Луку Чхитунидзе (8:1) и швейцарца Тобиаса Портмана (7:1). Представители сборной Азербайджана встретились друг с другом на третьем этапе. Туран одержал убедительную победу над Хаджимурадом (9:1) и вышел в финал.

Джабраил Гаджиев победил болгарина Али Пашу Умарпашаева (10:10), Камиля Рыбицки (9:0) из Польши и еще одного представителя Болгарии Рамазана Рамазанова (5:4) и вышел в финал.

Хаджимурад занял третье место, так как на ковер не вышел Георгиос Кугиумцидис из Греции. Азербайджанский финал, как и ожидалось, прошел в условиях напряженной борьбы. Туран Байрамов, выигравший у Джабраила по принципу последнего очка (2:2), стал чемпионом.

Таким образом, азербайджанский борцы завершили традиционный турнир с 3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.