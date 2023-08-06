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Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на Играх стран СНГ

Общество Материалы 6 августа 2023 20:54 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на Играх стран СНГ

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Юниорская групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала еще две бронзовые медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Минске (Беларусь), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала награды в упражнениях с пятью мячами и пятью скакалками.

Напомним, вчера команда была удостоена "бронзы" в многоборье.

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