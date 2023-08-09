БАКУ /Trend/ - В Бакинском метро произошла задержка в движении поездов по направлению "Ази Асланов-Дарнагюль".

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Пассажиров высадили на станции "Улдуз" из-за возможной неисправности двери одного из вагонов поезда, следовавшего по маршруту "Ази Асланов-Дарнагюль".

Было отмечено, что поезд был направлен в электродепо "Нариманов" (ближайший пункт досмотра). В результате чего произошла задержка в движении поездов на 3 минуты.

Согласно информации, вместо этого поезда на линию был выпущен другой.