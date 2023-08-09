Начинаются прямые полеты из Баку в столицу Молдовы

БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинают прямые рейсы из Баку в Кишинев, столицу Молдовы.

Об этом сообщил Международный аэропорт Кишинева, передает в среду Trend.

Полеты начнут осуществляться с 15 сентября и будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Отметим, что в январе-июне текущего года регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили 57 иностранных авиакомпаний. Больше всего пассажиров перевезли авиакомпании: Turkish Airlines, Utair, «Аэрофлот», flydubai и WizzАir. Общий пассажиропоток аэропорта Гейдар Алиев в указанный период увеличился в 1,5 раза и достиг более 2,464 миллиона человек. 49,82 процента всех перевезенных пассажиров приходится на долю международных авиаперевозчиков. Иностранные авиакомпании перевезли более 1,237 миллиона пассажиров. Остальная часть пассажирских перевозок (1,226 миллиона человек) была осуществлена авиакомпанией AZAL.