Кубок мира по шахматам в Баку: тай-брейк пятого раунда

БАКУ /Trend/ - 14 августа на Кубке мира по шахматам в Баку проходит тай-брейк пятого раунда (1/8 финала среди мужчин, 1/4 финала среди женщин), сообщает в понедельник Trend.

В тай-брейке встретятся участники Кубка мира, которые по результатам двух классических партий раунда сыграли со своими соперниками вничью.

Сегодня за шахматной доской встретились: Ян Непомнящий (ФИДЕ) - Сантош Видит (Индия); Элизабет Петц (Германия) - Анна Музычук (Украина); Харика Дронавалли (Индия) - Александра Горячкина (ФИДЕ); Полина Шувалова (ФИДЕ) - Нургюль Салимова (Болгария).

По итогам двух классических партий пятого раунда азербайджанский шахматист Ниджат Абасов вышел в шестой раунд Кубка мира (1/4 финала среди мужчин). Сегодня определится соперник Абасова в 1/4 финала, им станет победитель пары Ян Непомнящий (ФИДЕ) - Сантош Видит (Индия).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.