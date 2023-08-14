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Названо число новорожденных в Азербайджане в I полугодии 2023 года

Общество Материалы 14 августа 2023 15:41 (UTC +04:00)
Названо число новорожденных в Азербайджане в I полугодии 2023 года

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Названо число новорожденных в Азербайджане в первом полугодии 2023 года.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в январе-июне 2023 года в стране было зарегистрировано 53 918 новорожденных.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 1 000 человек населения снизился с 12,2 до 10,7. Среди рожденных удельный вес мальчиков составил 53,2 процента, а удельный вес девочек - 46,8 процента. Среди новорожденных - 1 580 двойняшек, 75 тройняшек, 4 четверняшек.

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