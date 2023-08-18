Анализ ДНК взят у членов семей 3 750 пропавших без вести лиц - Исмаил Ахундов

БАКУ /Trend/ - Анализ ДНК был взят у 11 850 членов семей 3 750 пропавших без вести лиц.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на брифинге руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

По его словам, данный процесс продолжается. "Некоторые семьи отказались от этого по определенным причинам. В других же случаях не представилось возможным взять анализ ДНК, поскольку все члены семьи пропавшего без вести лица находились за пределами страны", - сказал он.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.