Завтра в центре Баку будет полностью перекрыт участок дороги

БАКУ /Trend/ - 20 августа в центре Баку будет полностью перекрыт участок дороги.

Об этом сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли, передает Trend.

По его словам, движение по улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе столицы будет полностью ограничено.

Ограничения связаны с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро «Сахиль»).

Майор полиции отметил, что водителям необходимо использовать объезд через улицу Узеира Гаджибейли – мимо Дома правительства прямо к перекрёстку с улицей Рашида Бейбутова, и далее прямо до проспекта Бюльбюля, затем налево, мимо станции метро «Сахиль», после направо, на улицу Зарифы Алиевой и далее к кругу Азнефть.

«Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами», - подчеркнул Араз Аскерли.