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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)

Общество Материалы 21 августа 2023 13:37 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике завоевали награды на международном турнире Pharaoh’s Cup, который прошел в Каире (Египет) 18-20 августа, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях бронзовые медали завоевали члены сборной по мужской спортивной гимнастике Мансум Сафаров (за выполнение упражнения на перекладине), Расул Ахмедзаде (в вольном упражнении) и Айдын Ализаде (в опорном прыжке).

В женской спортивной гимнастике Хадиджа Аббасзаде завоевала "золото" в опорном прыжке и вольном упражнении (среди гимнасток 2010 года рождения).

Среди спортсменок 2011-2012 годов рождения "золото" завоевали Лейла Мамедзаде (опорный прыжок) и Айназ Меджидзаде (вольное упражнение), а Альбина Алиева - серебряную медаль в вольном упражнении и "бронзу" в опорном прыжке.

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Египте (ФОТО)
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