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В ООО "AzInTelecom" произведено новое назначение

Общество Материалы 21 августа 2023 14:28 (UTC +04:00)
В ООО "AzInTelecom" произведено новое назначение

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В ООО "AzInTelecom", подведомственном министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, произведено новое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, на должность директора департамента информационных технологий структуры назначен Джейхун Гараев.

До нового назначения он работал начальником отдела инфраструктуры информационных технологий данного департамента.

Отметим, что до этого обязанности директора департамента информационных технологий ООО исполнял Амир Велибеков. Он ушел с этой должности в июне 2023 года.

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