Победа в Баку – одна из самых престижных и важных в моей карьере - Александра Горячкина

БАКУ /Trend/ - Победа в Баку – одна из самых престижных и важных в моей карьере.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказала журналистам победительница Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку Александра Горячкина (ФИДЕ).

"Когда выигрываешь турнир, впечатления всегда замечательные. Организация Кубка мира по шахматам в Баку очень хорошая. Учитывая то, насколько массовый это был турнир, все прошло отлично", - сказала шахматистка.

Говоря об игре во второй партии финала Кубка мира, Горячкина подчеркнула, что это была сложная игра.

"Вчера я даже в какой-то момент не верила, что как-то удастся "спастись", но потом у соперницы что-то явно пошло под откос. В конце я была без двух пешек, а потом играла с лишней фигурой. Вот такие чудеса случаются…" - отметила она.

Александра Горячкина также рассказала, что находясь в Баку, она каждый день гуляла по набережной.

"Я была в Баку на Шахматной олимпиаде в 2016 году, но, на удивление, не помню город вообще. Возможно, это связано с тем, что я плохо играла тот турнир, а у меня есть такое свойство - плохие моменты очень хорошо, прочно забывать. Но текущий визит я точно запомню", - заключила победительница Кубка мира по шахматам среди женщин.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.