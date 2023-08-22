Госслужба Азербайджана о вопросе присвоения статуса шехида лицам, чьи останки найдены в массовых захоронениях

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводятся работы по организации поэтапных похорон останков, найденных в массовых захоронениях.

Об этом сказал во вторник Trend начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов.

Он добавил, что предоставление лицам, чьи останки найдены в массовых захоронениях, статуса шехидов будет рассматриваться в соответствии с требованиями соответствующего законодательства.

Отметим, что в результате исследований упомянутых останков была частично установлена их личность. Таким образом, стала известна судьба 15 пропавших без вести (11 военнослужащих, 4 гражданских лиц).

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек. Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.