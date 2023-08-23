БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился этап отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту.

Как сообщает в среду Trend, кандидаты подтвердили свои электронные заявки.

Отметим, что в результате восстановления образовательных учреждений в рамках "I Государственной программы по большому возвращению на освобожденные от оккупации территории" на этап отбора вакансий по срочному контракту конкурса по приему на работу учителей были представлены вакантные места в полных средних школах № 1 города Шуша и № 1 города Физули.