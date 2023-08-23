Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты

БАКУ /Trend/ - Останки Микаилова Бабы Балакиши оглу, 1969 года рождения, пропавшего без вести в 1992 году в селе Дашалты Шушинского района, захоронены в Шамахинском районе.

Как сообщает в среду Trend, останки были захоронены на кладбище села Гёйлер.

На похоронах присутствовали представители исполнительной власти Шамахы, общественности района.

Баба Микаилов пропал без вести в ходе боев в селе Дашалты Шушинского района в январе 1992 года. Его останки были обнаружены в массовом захоронении на территории села Дашалты.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.