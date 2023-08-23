В Азербайджане объявлены результаты конкурса на поступление в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты приема в резидентуру на 2023/2024 учебный год, сообщает в среду Trend.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По итогам вступительного экзамена 577 из 704 кандидатов, участвовавших в конкурсе (без учета кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), получили право продолжить обучение в резидентуре. Поступившим в резидентуру необходимо зарегистрироваться на сайте edu.az в период с 28 августа с 11:00 до 6 сентября с 18:00. Дополнительная информация будет представлена ​​на официальном сайте министерства здравоохранения. Поступившие в Нахчыванский государственный университет также должны в указанный срок зарегистрироваться на платформе портала.edu.az. Дополнительная информация будет представлена ​​на официальном сайте Нахчыванского государственного университета.