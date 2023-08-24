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Завтра начнется первый этап возвращения семей в лачинское село Забух

Общество Материалы 24 августа 2023 10:36 (UTC +04:00)
Завтра начнется первый этап возвращения семей в лачинское село Забух

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра начнется первый этап возвращения в село Забух Лачинского района семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend, на первом этапе планируется переселение 20 семей (88 человек).

Отправка семей в Забух состоится перед зданием школы в массиве "Гобупарк-3", построенном для вынужденных переселенцев в Локбатане.

Отметим, что в соответствии с составом семей, 4 из них обеспечены двухкомнатными, 4 - трехкомнатными, 8 - четырехкомнатными, 4 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи временно проживали в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе.

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