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Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)

Общество Материалы 24 августа 2023 14:02 (UTC +04:00)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На кладбище в Хызинском районе захоронены останки Рустамова Араза Багы оглу, обнаруженные в массовом захоронении в селе Дашалты.

Как сообщает в четверг Trend, останки были захоронены в Аллее шехидов в районном поселке Гилязи.

На похоронах присутствовали родные и близкие Рустамова, сотрудники исполнительной власти района и правоохранительных органов, а также представители общественности района.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.

Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
Захоронены останки еще одного человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты (ФОТО)
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