Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале

Общество Материалы 24 августа 2023 21:32 (UTC +04:00)
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
Все материалы

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены привезут на родину очередные медали, завоеванные на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, передает в четверг Trend.

Борчиха Биргюль Султанова (65 кг) завоевала бронзовую медаль, победив Марию Цветкову из Сербии.

Другая азербайджанская борчиха - Марзия Садыгова (72 кг) завоевала золотую медаль, одолев в финале Виолетту Власову из России со счетом 6:2. Азербайджанский боксер Турал Сариев (51 кг) в последний момент упустил победу в поединке с Айком Алаберкяном и завоевал серебряную медаль.

Другой боксер Ниджат Гусейнов (51 кг) одержал победу над россиянином Романом Осиповым и завоевал золотую медаль. Азербайджанский боксер Фархад Шейдаев (75 кг) завоевал серебряную медаль, победив россиянина Эдуарда Габитова.

Отметим, что что Международный фестиваль студенческого спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбурга. Студенты разных вузов из 36 стран пробуют свои силы в 14 видах спорта. Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов (54 юноши и 15 девушек) из 10 учебных заведений. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта (бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, мини-футбол, плавание, самбо).

Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости