Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на Международном спортивном фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены привезут на родину очередные медали, завоеванные на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, передает в четверг Trend.

Борчиха Биргюль Султанова (65 кг) завоевала бронзовую медаль, победив Марию Цветкову из Сербии.

Другая азербайджанская борчиха - Марзия Садыгова (72 кг) завоевала золотую медаль, одолев в финале Виолетту Власову из России со счетом 6:2. Азербайджанский боксер Турал Сариев (51 кг) в последний момент упустил победу в поединке с Айком Алаберкяном и завоевал серебряную медаль.

Другой боксер Ниджат Гусейнов (51 кг) одержал победу над россиянином Романом Осиповым и завоевал золотую медаль. Азербайджанский боксер Фархад Шейдаев (75 кг) завоевал серебряную медаль, победив россиянина Эдуарда Габитова.

Отметим, что что Международный фестиваль студенческого спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбурга. Студенты разных вузов из 36 стран пробуют свои силы в 14 видах спорта. Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов (54 юноши и 15 девушек) из 10 учебных заведений. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта (бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, мини-футбол, плавание, самбо).