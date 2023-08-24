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Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)

Общество Материалы 24 августа 2023 22:34 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На 40-м чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Валенсии (Испания), завершились квалификационные соревнования по многоборью в индивидуальной программе.

Как передает в четверг Trend, бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный серебряный и бронзовый призер Летней Универсиады Зохра Агамирова, представляющая Азербайджан на чемпионате мира, заняла 12-е место по итогам соревнований по многоборью и завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже.

Спортсменка также прошла в финальный этап чемпионата мира по многоборью.

Отметим, что это первая лицензия по гимнастике на Летние Олимпийские игры в Париже.

Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже (ФОТО)
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