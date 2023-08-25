Трудно выразить словами нашу радость – житель села Забух

БАКУ /Trend/ - Сегодня мне сложно выразить нашу радость словами.

Об этом сказал Trend житель села в село Забух Лачинского района Намик Аббасов, возвращающийся в село.

Он отметил, что ему очень тяжело жить вдали от родной земли.

"Я никому не желаю прожить такую ​​горькую жизнь. Пусть Аллах даст крепкого здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, помилует наших шахидов и исцелит наших ветеранов. Они подарили нам эту радость. Спустя 32 года мы возвращаемся на родную землю", - отметил он.

Отметим, что 25 августа осуществляется переселение на первом этапе 20 семей (88 человек) в село Забух Лачинского района.