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Трудно выразить словами нашу радость – житель села Забух

Общество Материалы 25 августа 2023 06:51 (UTC +04:00)
Трудно выразить словами нашу радость – житель села Забух

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня мне сложно выразить нашу радость словами.

Об этом сказал Trend житель села в село Забух Лачинского района Намик Аббасов, возвращающийся в село.

Он отметил, что ему очень тяжело жить вдали от родной земли.

"Я никому не желаю прожить такую ​​горькую жизнь. Пусть Аллах даст крепкого здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, помилует наших шахидов и исцелит наших ветеранов. Они подарили нам эту радость. Спустя 32 года мы возвращаемся на родную землю", - отметил он.

Отметим, что 25 августа осуществляется переселение на первом этапе 20 семей (88 человек) в село Забух Лачинского района.

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