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Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)

Общество Материалы 25 августа 2023 06:48 (UTC +04:00)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Начался первый этап возвращения в село Забух Лачинского района семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в пятницу Trend, на первом этапе переселяются 20 семей (88 человек).

Отправка семей в Забух осуществляется перед зданием школы в массиве "Гобупарк-3", построенном для вынужденных переселенцев в Локбатане.

Отметим, что в соответствии с составом семей, 4 из них обеспечены двухкомнатными, 4 - трехкомнатными, 8 - четырехкомнатными, 4 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи временно проживали в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе.

Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
Начался первый этап возвращения семей в лачинское село Забух (ФОТО)
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