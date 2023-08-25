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Теперь мы с большой радостью возвращаемся в наше село - житель села Забух

Общество Материалы 25 августа 2023 08:02 (UTC +04:00)
Теперь мы с большой радостью возвращаемся в наше село - житель села Забух

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мне был 51 год, когда я уехал из Забуха, сейчас я возвращаюсь туда в 82 года. Мы безгранично рады.

Об этом сказал Trend житель села в село Забух Лачинского района Эльбрус Асадов, возвращающийся в село.

Он отметил, что село восстановлено и в нем созданы все условия. «Теперь мы с большой радостью возвращаемся в наше село и проживем там чудесные дни. Мы ждали возвращения на родную землю 30 лет. Пусть Аллах даст крепкого здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, помилует наших шахидов и исцелит наших ветеранов", - отметил он.

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