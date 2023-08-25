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Первым делом я посещу могилы моих родителей - житель села Забух

Общество Материалы 25 августа 2023 09:46 (UTC +04:00)
Первым делом я посещу могилы моих родителей - житель села Забух

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Первое место в родном селе, которое я собираюсь посетить, будет могила моих родителей.

Об этом сказал в пятницу Trend Баки Исмаилов, житель села Забух Лачинского района.

"Когда я покидал село Забух, мне было 37 лет, а сейчас уже 68. Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что вернул нас на родные земли. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Желаю исцеления ветеранам.

Армяне разрушили наши дома. Однако государство построило нам новые", - добавил он.

Отметим, что 25 августа осуществляется первый этап переселения в село Забух Лачинского района 20 семей (88 человек).

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