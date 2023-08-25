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Наконец-то закончилась наша тоска по родной земле - житель села Забух

Общество Материалы 25 августа 2023 09:53 (UTC +04:00)
Наконец-то закончилась наша тоска по родной земле - житель села Забух

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Наконец-то закончилась наша тоска по родной земле. Спустя 31 год, мы с гордостью возвращаемся в свое село.

Об этом сказал в пятницу Trend житель села Забух Лачинского района Тахир Гусейнов.

Он отметил, что жить вдали от родной земли невероятно сложно.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Желаю исцеления ветеранам.

Я благодарен нашему государству за то, что оно вернуло нас на родные земли. Наконец-то закончилась наша тоска по родной земле", - добавил он.

Отметим, что 25 августа осуществляется первый этап переселения в село Забух Лачинского района 20 семей (88 человек).

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