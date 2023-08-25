Агентство Азербайджана по разминированию о состоянии пострадавшего в результате взрыва в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о взрыве в Джебраиле.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, 25 августа 2023 года в районе села Гусейналылар Джебраильского района произошел взрыв боеприпаса ОГ-9.

"В результате взрыва пострадал сотрудник местной компании, сапер Гасымов Хабиб Теймур оглу (1999 года рождения), участвовавший в процессе разминирования. У пострадавшего были зафиксированы колотые раны левой руки, небольшие пороховые ожоги поверхности обеих голеней.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Опасности для его жизни нет", - говорится в сообщении.