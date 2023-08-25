В Баку захоронены останки шехида, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты

БАКУ /Trend/ - Останки Гурбанова Нофеля Нариман оглу, пропавшего без вести в 1992 году в селе Дашалты Шушинского района, были захоронены в Аллее шехидов в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, на похоронах присутствовали родственники Нофеля Гурбанова, официальные представители района, представители общественности.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести лиц, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.