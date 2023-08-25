Мой брат был большим патриотом - брат шехида, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты

БАКУ /Trend/ - Мой брат Нофель был большим патриотом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Намиг Гурбанов, брат пропавшего 31 год назад в период Первой Карабахской войны Нофеля Гурбанова, останки которого были найдены недавно в селе Дашалты.

По его словам, Нофель Гурбанов добровольцем участвовал в боях в 1991 году в составе 1-го батальона.

"Наконец-то я смогу посещать могилу своего брата. Когда я узнал о том, что найдены его останки, я не мог сдержать слез. Мой брат очень заботился о своей семье и друзьях. Он был большим патриотом. В боях проявил большое мужество. Мы благодарны нашему Президенту за то, что благодаря его успешной политике, мощи нашей армии наши земли были освобождены от оккупации", - сказал он.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести лиц, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.