В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту

БАКУ /Trend/ - Информация о результатах этапа отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей по срочному контракту в общеобразовательные учреждения, который проходил с 21 по 23 августа, направлена на личные страницы кандидатов.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, по итогам данного этапа 1 045 кандидатов будут приняты на работу по срочным контрактам. 12 из них начнут преподавательскую деятельность на условиях срочного контракта в полных средних школах №1 в Шуше и Физули.

Было отмечено, что кандидаты, успешно прошедшие данный этап, должны до 18:00 29 августа представить в местный орган управления образованием копию документа, удостоверяющего личность, копию документа о высшем или среднем специальном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии, справку о здоровье и другие необходимые документы.