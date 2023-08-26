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Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)

Общество Материалы 26 августа 2023 21:12 (UTC +04:00)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 26 августа в Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана и компанией Zhara Events.

Как сообщает Trend, на выставке, организованной перед Центром Гейдара Алиева, были представлены классические автомобили, зарегистрированные для парада, который состоится 27 августа, а также некоторые транспортные средства, вошедшие в число экспонатов автомобильной выставки, представленных в Центре Гейдара Алиева. Всего на выставке было представлено более 140 автомобилей.

На выставке также был представлен уникальный автомобиль. Как известно, редко удается устанавливать на автомобили различные декоративные композиции и создавать различные образцы искусства. Впервые в Азербайджане на автомобиле Газ-М21 «Волга» создана декоративная композиция, состоящая из растительных элементов на автомобиле. Она считается одной из уникальных декоративно-прикладных художественных композиций, установленных на автомобиле.

На выставке были представлены ретро-автомобили, выпущенные до 1983 года. Самым старым автомобилем был автомобиль Ford Model A 1931 года выпуска.

Отметим, что 27 августа парад классических автомобилей стартует перед Центром Гейдара Алиева и пройдет до центра отдыха Sea Breeze.

В центре отдыха Sea Breeze будет организована выставка классических автомобилей. Зрителям также будет представлен концерт с участием известных исполнителей.

Развлекательная программа включает в себя вручение подарков в различных номинациях.

Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)
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