Перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка классических автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 августа в Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана и компанией Zhara Events.

Как сообщает Trend, на выставке, организованной перед Центром Гейдара Алиева, были представлены классические автомобили, зарегистрированные для парада, который состоится 27 августа, а также некоторые транспортные средства, вошедшие в число экспонатов автомобильной выставки, представленных в Центре Гейдара Алиева. Всего на выставке было представлено более 140 автомобилей.

На выставке также был представлен уникальный автомобиль. Как известно, редко удается устанавливать на автомобили различные декоративные композиции и создавать различные образцы искусства. Впервые в Азербайджане на автомобиле Газ-М21 «Волга» создана декоративная композиция, состоящая из растительных элементов на автомобиле. Она считается одной из уникальных декоративно-прикладных художественных композиций, установленных на автомобиле.

На выставке были представлены ретро-автомобили, выпущенные до 1983 года. Самым старым автомобилем был автомобиль Ford Model A 1931 года выпуска.

Отметим, что 27 августа парад классических автомобилей стартует перед Центром Гейдара Алиева и пройдет до центра отдыха Sea Breeze.

В центре отдыха Sea Breeze будет организована выставка классических автомобилей. Зрителям также будет представлен концерт с участием известных исполнителей.

Развлекательная программа включает в себя вручение подарков в различных номинациях.