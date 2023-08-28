Агентство наземного транспорта Азербайджана назвало число пользователей приложения AzParking

БАКУ /Trend/ - Мобильное приложение "AzParking", предназначенное для безналичной оплаты парковки транспортных средств в Азербайджане, на данный момент загрузили 69 990 человек.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, за 3 недели применения нововведения (7-27 августа) операции по пополнению баланса через приложение осуществили 2 816 человек.

Отметим, что данное мобильное приложение можно скачать как в App Store, так и в Google Play Store.