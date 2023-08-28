В Баку названо число новых рабочих мест

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года количество новых предприятий и организаций в Баку составило 6 631.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, в первом полугодии текущего года в Баку было создано 31 854 новых рабочих места.

Напомним, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года число новых предприятий и организаций сократилось на 0,06 процента, а число новых рабочих мест увеличилось на 17,2 процента.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2023 года в Баку на существующих предприятиях и организациях было создано 29 978 новых рабочих мест, а на новых - 1 839.

Добавим, что за отчетный период число новых субъектов индивидуального предпринимательства в Баку составило 11 218.