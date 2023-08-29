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Азербайджанская шахматистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по рапиду

Общество Материалы 29 августа 2023 16:04 (UTC +04:00)
Азербайджанская шахматистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по рапиду

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде стала бронзовым призером чемпионата мира по рапиду в Германии в составе индийской команды MGD1.

Как сообщили во вторник Trend в Федерации шахмат Азербайджана, по итогам двенадцати раундов команда MGD1 набрала 18 очков и завершила гонку на третьем месте.

Победу на чемпионате мира одержала команда WR Chess, одним из участников которой является Рамешбабу Прагнанандхана - финалист чемпионата мира по шахматам, проходившего в Баку. Команда-победитель опередила всех своих соперников на 22 очка. Второе место с 20 очками заняла команда Freedom, за которую выступал известный гроссмейстер Вишванатан Ананд.

Отметим, что Гюнай Мамедзаде - азербайджанская шахматистка, международный мастер (2018). В составе женской сборной Азербайджана выступала на двух Олимпиадах (2016, 2018), одном командном чемпионате мира (2017) и трех командных чемпионатах Европы (2017, 2019, 2021).

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