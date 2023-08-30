Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям отправлена на пенсию

БАКУ /Trend/ - Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Ирада Гасанзаде отправлена на пенсию.

Как сообщает в среду Trend, срок ее полномочий истек в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Отметим, что Ирада Гасанзаде начала деятельность судьи в 2000 году. Она была председателем Хатаинского районного суда (2000-2007), судьей Низаминского районного суда (2007-2008) и суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям (2008-2010).

С 2011 года Гасанзаде была судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям.