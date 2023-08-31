В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в колледжах

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил квалификационный отбор на вакантные места в средних специальных учебных заведениях на базе общего среднего образования с 31 августа по 4 сентября.

Об этом сообщили в четверг Trend в ГЭЦ Азербайджана.

Для участия в конкурсе по приему на вакантные места в средние специальные учебные заведения допускаются абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах по выбору специальности не менее 50 баллов, по азербайджанскому или русскому языку - не менее 20 баллов и не менее 10 баллов по математике.

Абитуриент с правом выбора специальности может выбрать до 12 специальностей, заполнить и утвердить заявление по ссылке https://eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2/.

Список вакантных мест опубликован в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Отметим, что 14 мая были проведены очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.