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Статья сотрудника ЗАО «AzerGold» опубликована на авторитетном международном портале «Micromine» (R)

Общество Материалы 31 августа 2023 12:35 (UTC +04:00)
Статья сотрудника ЗАО «AzerGold» опубликована на авторитетном международном портале «Micromine» (R)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Статья сотрудника Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» о применении современных горно-геологических информационных систем опубликована на авторитетном портале «Micromine».

В статье, автором которой является заведующий сектором географических информационных систем Геологоразведочного отдела Общества Алескер Мамедов, рассказывается об отличительных особенностях деятельности ЗАО, использовании инновационных технологий на всех этапах разработки месторождений и получения конечной продукции, особом внимании к цифровизации всех производственных процессов. Отмечается, что ЗАО использует современные пакеты программ, одним из которых является горно-геологическая информационная система Micromine Origin & Beyond. Эта система применяется на месторождении золота «Ортакенд», расположенном в Нахчыванской Автономной Республике.

В статье говорится, что геологоразведочные работы на указанном месторождении проводились в несколько этапов. На первом этапе была выполнена оцифровка архивных (исторических) данных, которые включали в себя информацию, собранную еще во времена СССР (геологическая карта, данные по редкой сети геологоразведочных скважин и др.), а также результаты поверхностного опробования (984 пробы).

Затем исторические данные были импортированы в Micromine Origin & Beyond и визуализированы в трехмерной среде программы. Данная визуализация позволила получить более наглядное представление об исследуемой площади и проведенных ранее исследованиях. Исходя из исторических данных, была построена карта геохимических аномалий, отображающая закономерности пространственного распределения полезных компонентов в горных породах. На основании результатов всех данных было принято решение о проведении геофизических исследований, разведки и других соответствующих работ.

Безусловно при поиске новых месторождений, особенно золоторудных, главную роль играет знание, опыт и кропотливый труд геологов. Однако, применение современных информационных технологий позволяет принимать более взвешенные решения и планировать дальнейшие геологоразведочные работы. Именно с учетом этих нюансов ЗАО «AzerGold» постоянно держит в центре внимания применение современных технологий, международного опыта в своей деятельности.

В ближайшие несколько лет планируется начать разработку месторождения золота «Ортакенд». Добыча будет осуществляться открытом способом, что позволит минимизировать капитальные вложения и сократить срок выхода на проектные мощности. Месторождение «Ортакенд» - первое золотоносное месторождение в этом регионе, которое будет вводиться эксплуатацию. Его запуск позволит создать новые рабочие места, а также, безусловно, положительно скажется на экономике региона.

Следует отметить, что компания «Micromine Pty Ltd» была создана в 1986 году в городе Перт, Австралия. За время существования компания стала одним из лидеров мирового рынка по разработке и продаже программных решений для горной отрасли, охватывающих весь производственный цикл. Представительства компании открыты в 12 странах мира.

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