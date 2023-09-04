В Азербайджане 743 учителя не прошли повторную сертификацию

БАКУ /Trend/ - Для учителей, не набравших соответствующий проходной балл в процессе сертификации в 2022 году, 29 августа этого года был организован повторный экзамен. Из 743 учителей (6 процентов участников), не прошедших первый этап экзамена, 606 человек не набрали минимальный проходной балл на повторном экзамене, а 137 человек не приняли участие в экзамене.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с правилами сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях и Трудовым кодексом, образовательными учреждениями начат процесс прекращения трудового договора с этими педагогами с 4 сентября 2023 года.

Всего в повторном сертификационном экзамене приняли участие 1 939 учителей. Из них 1 334 человека набрали проходной балл и получили право на участие в следующем этапе.