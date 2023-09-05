Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса по приему на вакантные плановые места средних специальных учебных заведений на базе общего (9-летнего) среднего образования на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает во вторник Trend, абитуриенты могут узнать о результатах конкурса посредством сайта ГЭЦ или отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Заявки на участие в конкурсе подали 4710 абитуриентов. Из них 1444 абитуриента были приняты в средние специальные учебные заведения. Список принятых абитуриентов будет опубликован в специальном выпуске журнала "Абитуриент". Получить электронную версию специального выпуска журнала (в формате PDF) можно с 6 сентября в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ, произведя оплату через сервис "Онлайн-продажа электронных версий изданий ГЭЦ" (ссылка на сервис: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

Абитуриенты, принятые на вакантные места средних специальных учебных заведений, с 11:00 8 сентября до 18:00 13 сентября должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az, войти в созданный ими "кабинет", выбрать услугу "Регистрация получающих образование в высших и средних специальных учебных заведениях". Непрохождение регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, а его приказ о зачислении не будет направлен в средне-специальное учебное заведение.