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Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)

Общество Материалы 6 сентября 2023 12:29 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- 6 сентября новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Сонер Оручоглу был представлен министру обороны, генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, поприветствовав гостя, министр обороны поздравил его с началом деятельности в Азербайджане. Генерал-полковник З.Гасанов выразил признательность за моральную и политическую поддержку, оказанную братской Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских государств на развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях.

Министр рассказал о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о деятельности на освобожденных территориях и оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Генерал-полковник З.Гасанов пожелал генерал-майору С.Оручоглу успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал-майор С.Оручоглу выразил удовлетворение началом деятельности в Азербайджане на посту военного атташе и отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецких отношений, в том числе сотрудничества в военной сфере.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что генерал-майор С.Оручоглу также встретился с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым и командующим Военно-Морскими Силами вице-адмиралом Субханом Бекировым.

Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции (ФОТО)
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