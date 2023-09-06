В Азербайджане к 2026 году в сертификации будут задействованы 135 тысяч учителей

БАКУ/Trend/- В Азербайджане до 2026 года в сертификации будут задействованы 135 тысяч педагогов.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Министр подчеркнул, что в переэкзаменовке примут участие 674 человека.

"606 учителей начальных классов получили низкие баллы по сертификации", - добавил он.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.