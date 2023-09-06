В Азербайджане объявлены результаты второго тура приема в профшколы

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты II этапа приема студентов по ступени профессионального образования.

Об этом Trend сообщили в среду в Государственном агентстве профессионального образования Азербайджана.

Было отмечено, что на мобильные телефоны участников конкурса в рамках приема в профшколы были отправлены SMS-сообщения о результатах. Лица, принятые в учреждения профессионального образования, могут получить информацию о специальности и учебном заведении, в которое они приняты, в разделе "личный кабинет" на платформе портала.edu.az.

Лица, прошедшие конкурс в рамках II этапа приема в учреждения профессионального образования, должны зарегистрироваться в сроки с 7 по 11 сентября (до 17:00), представив нижеуказанные документы в учебное заведение, в которое они приняты: оригинал аттестата; медицинская справка соответствующей формы; образец заявления, которое можно загрузить в "личном кабинете"; копия удостоверения личности; четыре фотографии размером 3 х 4 см; военный билет или удостоверение призывника (при их наличии); соответствующий подтверждающий документ для лиц, принятых на льготных условиях.

На первом и втором этапах в общей сложности более 30 000 кандидатов подали через платформу www.portal.edu.az заявки для обучения по ступени профессионального образования.

Отметим, что набор студентов на 2023/2024 учебный год проводился в 66 учреждениях профессионального образования по 128 специальностям на 25 420 мест.