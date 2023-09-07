Названы сроки запуска в эксплуатацию обновленной платформы mygov

БАКУ /Trend/ - Работа над обновленной платформой mygov близится к завершению.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".
"Обновленная платформа будет доступна до конца этого года", - сказал заместитель министра.
Он добавил, что в настоящее время 45 процентов услуг интегрированы в правительственную цифровую платформу.
Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".