До мая следующего года в Кяльбаджар переселятся 500 семей

БАКУ /Trend/ - До мая следующего года в Кяльбаджар планируется переселить 500 семей.

Об этом заявил в Кяльбаджаре специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на заседании рабочей группы Координационного штаба по вопросам градостроительства, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что строительные работы для переселения этих семей будут сданы публичным юридическим лицом "Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Отметим, что согласно соответствующему поручению руководителя Координационного штаба, очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в городе Кяльбаджар. Это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, а также первое в городе Кяльбаджар.