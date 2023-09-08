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Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта

Общество Материалы 8 сентября 2023 11:43 (UTC +04:00)
Режим труда и отдыха водителей в Азербайджане будет определяться министерством цифрового развития и транспорта

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные и внутригосударственные пассажирские и грузовые перевозки в Азербайджане, будет определяться министерством цифрового развития и транспорта.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Али Асадом в связи с реализацией изменений в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно распоряжению, министерство цифрового развития и транспорта по согласованию с министерством внутренних дел, министерством юстиции, министерством экономики и другими соответствующими государственными органами в четырехмесячный срок должно подготовить и представить в Кабинет министров соответствующий проект.

В соответствии с изменениями режим труда и отдыха водителей, осуществляющих международные и внутригородские (междугородные и межрайонные) пассажирские и грузовые перевозки, порядок оснащения транспортных средств тахографами, их использования, обслуживания и контроля за их деятельностью будет определяться министерством цифрового развития и транспорта, а не соответствующим органом исполнительной власти.

Также министерство цифрового развития и транспорта в вышеуказанный срок должно подготовить и представить в Кабмин проект об оснащении автотранспортных средств платежными средствами для электронной оплаты проезда, о технических показателях автотранспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, и такси.

Распоряжение вступило в силу с 4 сентября.

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